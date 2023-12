«Nagu umbrohu olen ma pidanud endast välja kiskuma selle heausksuse ja naiivsuse ning terve maailmavaate ümber vorpima,» lausub kolmekümnendates üksikisa, kes on oma laste ema hirmuvalitsuse tõttu muutnud nii karjääri kui ka elukohta. «See trauma jääb varjutama tervet mu elu. Iga uue tutvuse filtreerin nüüd paaniliselt läbi, et avastada märke võimalikest hälvetest.»

Nad kõik on lähisuhtevägivalla ohvrid. Mehed, kes on saanud kodus peksa, kannatanud vaimse terrori all. Esimene paotas vaid ust ning lükkas halvad mälestused kappi tagasi. Teine ja kolmas olid nõus rääkima.