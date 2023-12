Aksel Part, Ilmar Part, Madli-Johanna Maidla, Jürgen Karvak: Riia tänava valikud – ärme lepime poolikute lahendustega

Linnavalitsus asetab end läbikukkumise teele, kui püüab igas suunas korraga joosta: ühelt poolt väidetakse soovi autokasutust vähendada, teisalt edastatakse sõnumeid, et autoga liikumise senised tingimused ongi head ja õiged. Need tingimused on loodud taltsutamatu autousu kõrgajal, kui auto oli staatuse sümbol ja progressi vapiloom.