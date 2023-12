ARVUSTUS ⟩ Sõnadeta luuletus kaevu juures

Küllap ei lugenud ma Tartu Uue Teatri uuslavastuse tutvustust väga tähelepanelikult ning seetõttu olin ette kujutanud tantsuetendust, milles muusika aset täidab loetud luule, umbes nagu luuleprõmm taustatantsijatega, kus klassiku värsid on räppima pandud. Ometi on tegijad selgelt sõnastanud, et nad «loobuvad sõnast, et kogeda luulet».