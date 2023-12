Tegelikult on see juba kolmas kord, kui pärast tänavu suvel ametisse asumist Tartut külastan, ja see näitab saatkonna huvi siia tulla. Seekord tulime saatkonna kõiki osakondi esindava delegatsiooniga, sest näeme mitmeid võimalusi Tartuga koostööd teha. Esiteks on Tartu 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn, kuhu panustame kümne projektiga.