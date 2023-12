Paljad naised pääsevad homme uuele lavale

Küsimusele, miks kestis naiste sauna remont palju kauem kui maailma loomine ehk pool aastat, vastas Anne sauna juht Andrus Kõo, et ta ei ole jumal, vaid luust ja lihast inimene. «Üle oma varju ei hüppa juhataja, ehitaja ega tarnijad. Olukord oli selline,» lisas ta.

Aga ka töö, mis lõpuks tehtud, on üsna suur ja põhjalik. Remonditud ruumides on uus põrandaküttetorustik ja hüdroisolatsioon, ümber on vahetatud ventilatsiooni- ja elektrisüsteemid.

Pilk puhkab moodsa siseviimistluse saanud põrandail, seintel ja lagedel. Rõivakapid ei ole küll uued, aga kõigil kappidel on uued põrandad, mis niiskusest enam rooste ei lähe. Ka sai sauna katusel korda vihmavee ärajuhtimise süsteem, mis suurte sadude ajal oli Andrus Kõo sõnul otsekui viitsütikuga pomm.

Kivid maapõuest

Naiste leiliruumis oli juba eilsest paras soe sees, sest käis proovikütmine. Uus lava ning uuesti laotud kerised! Kivid keriste sisse on toodud Otepää kandist sügavalt maapõuest. Nipp on Andrus Kõo sõnul selles, et tavalised põllukivid, mis on juba päikest ja pakast tunda saanud, ei pea nii hästi vastu kui need kivid, mis temperatuurikõikumisi tundnud pole.

Leiliruumi külma- ja kuumaveekraanidel on aga õunapuust voolitud käepidemed, mis kuumas tuliseks ei lähe.

Kas uuendatud saunas vihelda võib? Muidugi!