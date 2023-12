Lumeveo norm täitus enne talve algust

Sõidu- ja kergliiklusteedelt oli eile lõunaks lund minema veetud nii palju, et Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haagi teatel on selle hooaja norm juba lõhki. See tähendab, et linna eelarvest tuleb lumekoristuseks lisaraha leida. «Kui palju raha veel vaja läheb, seda on vara öelda, sest talv pole õieti alanudki,» tõdes Haak.