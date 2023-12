Äärelinna tekkinud kolahoov annab lastele ka vabaduse ise oma ämbreid kolistada

Kui kolahoov on avatud, käib Forseliuse kooli teise klassi poiss Paul-Aksel Salm pärast tunde kiirelt kodust läbi ning tõttab kolahoovi. Seal võib ta koos sõpradega turnida, midagi ehitada või jalgpalli mängida.

Tartu servas maaülikooli loomakliinikust üle tee tegutseva õuelastehoiu hoovil on kolahoov, mille peamine eesmärk on pakkuda noortele ja lastele ajaveetmiseks kohta, kuid kus tegutsedes võib juhtuda, et nii mõnigi eluks vajalik oskus jääb iseenesest külge.