Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja ütles juuni lõpus, et treener on kahtlustuse kohaselt kasutanud ära õpilaste usaldust ja sõltuvust ning astunud treenitavatega seksuaalvahekorda. Prokurör toonitas veel, et nii kannatanute arv kui ka esialgne kahtlustus võib veel muutuda.