Eesti spordimuuseum nomineeriti Euroopa aasta muuseumi auhinnale

Euroopa aasta muuseumi auhinnale (EMYA) saab kandideerida mäluasutus, mis on avatud või mida on märkimisväärselt uuendatud alates 2019. aasta jaanuarist.

Euroopa aasta muuseumi auhinna nominatsioon on suur tunnustus kogu spordimuuseumi meeskonnale ja partneritele, kes sellel teekonnal on kaasa aidanud, sõnas muuseumi juhatuse liige Siim Randoja. «Tegemist on meie jaoks tohutu tunnustusega ning seda enam, et oleme Euroopa parimate muuseumite sekka valitud aastal, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinn,» lisas ta.

Euroopa muuseumide aastaauhindu antakse välja 1977. aastast ning see on kõige tuntum rahvusvaheline muuseumide konkurss. Varem on Euroopa aasta muuseumi peaauhinna võitnud Kumu (Eesti kunstimuuseum, 2008). Eripreemiad on saanud kolm Eesti muuseumi: esile on toodud Lennusadam (Eesti meremuuseum) ja Haapsalu linnus (SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid) ning Kenneth Hudsoni eripreemia on saanud Eesti Rahva Muuseum.