Jim Ashilevi 20 aastat tagasi kirjutatud ja auhinnatud debüütnäidendist «Nagu poisid vihma käes» on saanud Tartu üliõpilasteatris näitlejana alustanud Jörgen Sinka debüütlavastus, kus on koos teatri uued ja vanad tegijad. Alustekst oli kõnekas kirjutamise ajal ja aktuaalne on see ka praegu.