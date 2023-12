Raimond Pihlap: laste aeg on kulla hinnaga. See peab väljenduma ka valla otsustes

Poliitikute kulunud lemmikretoorika on teemal, kui olulised on lapsed. Paraku tuleb meelde tuletada, et hoolida tuleks ka nende ajast. Ajakadu koolidesse-trennidesse minekul on aga näiteks Elva vallas mitmel juhul vägagi suur. Samas oleks see vähendatav mõistlike otsustega ja sugugi mitte kosmiliste kuludega. Otsida säästlikumaid ja tõhusamaid lahendusi on omavalitsuse elementaarne kohustus. Ja säästlikkus ei tähenda tingimata seda, et me mõne olulise objekti rajamata jätame ning siis veedame suure osa ajast autoroolis lapsi sõidutades või neid vajaliku tegevuse jaoks bussi peale saates.