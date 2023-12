Sirje Toomla: uudissõnu kohukesest taibutalguteni

Juba sada aastat tagasi kutsus keeleuuenduse kurvi lõpmatuseni tõmbama ärgitanud keeleteadlane Johannes Aavik üles kaasama sõnaloomesse võimalikult palju inimesi, et keel ikka tarvilisele kõrgusele tõsta. Seega võib öelda, et see keeleuuenduse meister oli esimene, kes kaudselt õhutas sõnavõistlusi korraldama.