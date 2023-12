Rait Toompere ühendas romaanis murrangulisest ajast põnevad seiklused ja tõsielusekeldused

«Raamat räägib loo ühest kultuuritaustaga inimesest, kes tõmmatakse Tartus murranguliste sündmuste epitsentrisse,» kirjutab autor eessõnas. «Romaanis ei ole ükski tegelane visandatud otse elust. Pigem on nad selle aja sümboolsed esindajad, kes täitsid oma funktsiooni. Raamatu minategelasel on rääkida oma lugu kunsti mõtestamiseni jõudmisest ja teel kohatud inimestest, sealjuures on see Arkaadia tee põimunud värvikate juhtumiste ja seiklustega.»