GALERII JA VIDEO ⟩ Esimene advent lõi raeplatsi särama

Esimese advendi puhul tulid tartlasi tervitama linnapea Urmas Klaas ja EELK Tartu praost Kristjan Luhamets. «Mul on hea meel, et advendiaja algus ja esimese advendiküünla süütamine on siia Tartu südamesse kokku toonud nii palju rahvast,» lausus linnapea.

Linnapea meenutas tartlastele, et advendiaeg on aeg, kus mõelda järele, kuidas olla veelgi parem inimene. «Maailm on täis ärevust, Euroopas käib sõda ja meist mitte kaugel on kurjakuulutavad konfliktid. Seda enam ma soovin, et meie siin Tartus leiaksime endas üles selle hea, selle, mis rõõmsaks teeb ja jõudu annab,» rääkis Klaas