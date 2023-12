Raamatus on nii selliseid pilte, kus tants täiendab tänavakunsti teost, kui ka niisuguseid kaadreid, kus tantsija vastandub pildile või astub sellega dialoogi. Igal fotol on oma lugu ja sügavam mõte, igas pildis on kellegi isiklik kogemus ja tänavakunsti koreograafiline peegeldus.