Raeplatsil uisutada juba võib, aga kõik muu saab viimast lihvi

Jõululinna eestvedava Tiigi seltsimaja juhataja Maarja Liba oli mõned tunnid enne esimese advendi pidulikku tähistamist ja jõululinna avamist positiivselt meelestatud. «Üldine olukord on hea, viimased tipid ja täpid on vaja paika panna,» rääkis ta. «Kohvikud juba vaikselt teenindavad inimesi ja me oleme kõik ootusärevuses õhtu ees.»

Liba sõnul kulges jõululinna ülesseadmine üsna sujuvalt, kuid viimase aja tuisud ja kiiresti maha sadanud lumi aeglustasid veid töid. «Kui teisipäeval tuli väga palju lund korraga maha, siis läks planeeritud tööajast suur osa lume lükkamisele,» selgitas Liba. «Ühelt poolt tundub küll, et on ilus jõulune ja külm ilm, aga teisalt jälle meie jaoks väljakutse.»

Uisulaentuses töötav Grete Kull sõnas, et esimesed uisutajad olid kohal juba kella kümne paiku. Ta tõdes, et veidi on veel küll sagimist ja asjade sättimist, kuid kella viieks on kindlasti kõik asjad paika loksunud.