FOTO ⟩ Kääpa külas juhtus ahelavarii

«Teeolud on kohati keerulised ja talvel tuleb sihtkohta jõudmiseks varuda tavapärasest rohkem aega. Pimeduse tõttu on halb nähtavus, teeolud on kohati lumised ja libedad ning see kõik mõjutab ka meie ohutust liikluses. Talvel tuleb oma liikluskäitumist ilmale vastavalt kujundada ja olla ettevaatlik,» rääkis ta.