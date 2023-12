GALERII ⟩ Tudengid marssisid tuledesäras alma materi poole

«Teie põlvkonnal on needsamad küsimused, mis olid meil, aga need kõik on väärtustepõhisemad,» rääkis rektor. Samuti tõi tõstis ta esile, et tänapäeva noored ei oota iga teo eest kasu ning seetõttu võib loota ka paremale tulevikule.

Tartu ülikooli üliõpilasesinduse esimehe Renar Kiho sõnul on just praeguste tudengite käes võimalus, et kirjutada uus peatükk ülikooli ajaloo raamatusse. Ta meenutas Marju Lepajõe mõtet, et ülikooli tuum peitub õppejõu ja tudengi vahel, kus ühel on huvi ja teisel teadmised ja kogemused.