Emakeelse Tartu ülikool 104. aastapäeva aktusel kuulutas rektor professor Toomas Asser välja Rahvusmõtte auhinna saaja, kelleks osutus lavastaja Merle Karusoo. Tunnustusest sai Merle Karusoo teada mõne päeva eest, ent miks see just talle määrati, ta päris täpselt ei adu, kuid tunneb rõõmu selle üle, et aastate eest valitud teekond on õnnestunud. Samas paneb teda muretsema Eesti inimeste käitumine.