VIDEO ⟩ Red Bulli tahad? Kuula, mida vargad poodi tühjendades omavahel arutavad

Vargad murdsid Raadi-Kruusamäe linnaosas Peetri tänaval tegutseva militaarseiklusettevõtte Lahingurada ruumidesse sisse neljapäeva öösel kell 3.40.

«Vargad sisenesid tagumise ukse kaudu, lõikasid luku puruks ja marssisid sisse,» ütles OÜ Lahingurada juht ja omanik Eduard Parts. «Saagiks said nad kümme airsoft'i püstolit ja kaks automaatrelva. Lisaks relvade juurde kuuluvat lisavarustust ja mingi hulga energiajooke.» Ettevõtja sõnul tekitasid vargad kahju ligi 2500 euro eest.

Firma valvekaamera videost on näha küll kaht varast, kuid Parts kahtlustab, et sissemurdmisega võis olla seotud rohkem inimesi. «Teistel ettevõtjatel viidi ka samal öösel tööriistu ära, arvan, et nad tegutsesid samal ajal,» märkis ta.

Videolt on näha, et poodi sisse murdnud kaks varast on küllaltki noored, võib-olla isegi alaealised. «Väga kogenud need vargad olla ei saa, sest airsoft'i relvadel on seerianumbrid ja selles kommuunis kõik tunnevad üksteist,» sõnas kahju kannatanud firma juht. «Eestis neid varastatud relvi küll müüa ei saa, ilma et nad vahele jääks.»

Eduard Parts lisas, et veebi postitatud videol on kuupäevad nihkes, sest tehnika on valesti seadistatud, ning ta kinnitas, et video on filmitud neljapäeva öösel. Politsei on varguse uurimiseks alustanud kriminaalmenetlust.

Kõigil, kel on videos olevate inimeste või nende varastatud toodete kohta teavet, palutakse pöörduda politsei või Eduard Partsi poole.