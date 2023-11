Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et nüüd järgneb pakkumuse hindamine ja läbirääkimised lepingu sõlmimiseks. Millal algab piletimüük, selle kohta veel vastust ei ole. Ta viitas ka, et kujunenud olukorras on tekkinud lisaülesanne, mis võib võtta aega.