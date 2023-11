Soome sulges piiri Venemaaga. Kasvav migratsioonisurve idapiiril paneb meie piirivalvureid pingutama, seda enam, et Tartu- ja Jõgevamaal töötavad piirivalvurid on valvel meie piiriveekogudel. Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppel kinnitas, et ülevaade piiril toimuvast on hea ning valmis ollakse ka massirändeks ja ootamatusteks.