Nõo Püha Laurentsiuse kirik läheb advendiajale vastu säravalt valgete lagede ja seintega, mis on saanud viis kuud kestnud remondiga justkui uueks. On aga üks haruldane asi, mis tuli sel ajal välja, kuid mida ei ole kirikus otse näha – pühitsusrist. See asub kohas, kuhu lihtsurelikud tavaliselt ei astu ehk altari taga seinal ja on sinna freskona kantud 13. sajandil.