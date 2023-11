Kaire Sepper: mida teha, kui postkasti on tulnud nõudekiri laimu eest?

Nõudekirju on esitatud nii selleks, et tutvuda veel ilmumata raamatu sisuga, aga ka blogipostituste jagamise, kuulujuttude levitamise ning arvamusartiklite kirjutamise eest. Kõik on solvunud ja kõigile tehakse äkki liiga. Ei lähe mööda päevagi, kui saab jälle lugeda sellest, kes kellele nõudekirja saatis, kes kui palju ja mida nõuab ja kes kellele kui palju juba maksnud on.