juhtkiri ⟩ Enesestmõistetav ime

Rahvusülikooli aastapäev on pidulik tähis ülikoolile, Tartule, Eestile. Me ühtaegu kinnitame enesele üle, et eestikeelne ülikool on enesestmõistetav, ja meenutame, milline ime oli selle loomine Vabadussõja kestes. Kui mõtleme, millise kergusega lubame eesti keelel taganeda paljudes valdkondades vaat et märkamatult, peame ka küsima, kui palju ikkagi oleme valmis lubama eesti keelel ülikoolis taanduda.