Rektor Toomas Asser näeb Homerose ja Sokratese kuju ülikooli peahoones iga päev. «On üsna tõsised poisid, reedest rõõmu nende näost ei peegeldu. Ehk on nad tõe otsingul, teades, et ainuõiget tõde pole kellelgi võimalik kuulutada,» leiab ta, kui on fotograafi palvel nende vahel koha sisse võtnud.

Foto: Margus Ansu