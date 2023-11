Kui veel paari kuu eest nappis Eesti saalihokinaiskonnal raha, et osaleda muretult maailmameistrivõistlustel, siis nüüd on ligi 80 000-eurone eelarve koos ning koondis jõuab täna Singapuri. Esimene mäng USAga toimub laupäeval, misjärel on vastased Jaapan ja Taani.