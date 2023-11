Algab jõululaat, kust leiab palju nišitooteid ja teadagi jõuluvana

Tänavuse jõululaada keskmes on väikeettevõtted ja nende kodumaine toodang. Seda selleks, et külastajatele pakkuda muu hulgas ka nišitooteid, mida laiast kaubandusvõrgust ei leia, selgitas jõululaada projektijuht Annika Pettai-Urbel.

Veel märkis korraldaja, et taas on neil suur rõõm anda panus piirkondlike tootjate ja toidukultuuri tutvustamisse. Nii osaleb tänavu laadal ühisstendiga teiste seas toiduvõrgustik Tartumaa Toit ning oma tooteid müüb selle osana üheksa ettevõtet.

Võrreldes mullusega on laadal kauplejaid pea viiendiku võrra rohkem. Pettai-Urbel sõnas, et nõudlus laada järele oli erakordselt suur ning üle mitme aasta tekkis pikk ootejärjekord.

«Kuna meie korraldatavat laata võiks oma ülesehituselt võrrelda pigem messiga, kus igal osalejal on kasutada oma boks, seab see ühelt poolt piirangu, kui palju kauplejaid saame vastu võtta. Teisalt kiidavad sellist lahendust kauplejad ja külastajad, sest loob korrastatuse ning aitab kauplejaid paremini eristada ja huvipakkuvat kaupa mugavamalt üles leida,» rääkis ta. Seega, nagu tavaks on saanud, asuvad kauplejad näitusepaviljonides teemade kaupa.