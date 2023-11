«Playscapes» on saanud kiita muusikakriitikutelt ja publikult nüüdisaegste kompositsioonide, mitmekihiliste helimaastike ja üllatusliku instrumentide valiku eest.

Tuulikki Bartosik on Võrumaa juurtega akordionieksperimenteerija, multiinstrumentalist ja helilooja, kes jagab oma elu Eesti ja Rootsi vahel. Tema looming on kõlanud laias ilmas mitmel laval. Seda on kirjeldatud kui toorest ja autentset, mis tekitab kuulamisel mitmekülgseid tundeid ja puudutab elu sügavamaid kihte.