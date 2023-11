«Me küsime, mis see surm siis täpselt on – mitte lein, mitte valu, vaid surm. Kogu oma ilus ja õuduses. Miks me seda kardame? Mida me kardame? Miks on mõte surnukeha puudutamisest halvav?» on kirjas lavastuse tutvustuses. «Me uurime surma füsioloogiat, kliiniliselt ja steriilselt.»