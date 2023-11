Aga oksad? ⟩ Räsitud ilmega jõulupuu jõudis Tartu raeplatsile

«Mõnes mõttes hea, et me pimedas jõuame,» ütles OÜ Roheline Ruum arborist Eero Tali juba päeval. «Kuusel on palju lõikehaavu ja murdumiskohti, peame sellele Tartus iluravi tegema, enne kui saame rahva vaatama kutsuda. Usun, et neljapäeva õhtuks on puu juba väga ilus.»