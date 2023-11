Marek Pihlak: mis toetaks last huvihariduses osalema?

Kas me vanematena loodame, et lapse huvialad on tema enda asi ja laps ise on piisavalt asjalik otsustama, kas tegeleda millegagi pärast koolitunde või ei? Tuleb arvesse võtta lapse vanust – lasteaiaealiste treeningud ja muu huvitegevuse on tavaliselt valinud lapsevanemad. Hiljem koolis läheb põnevamaks: mängu tulevad sõbrad, õpetajad, lähedal asuvad spordirajatised ja -klubid ning treenerid.