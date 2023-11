Kliinikum ootab äkkpidurduse teinud lifti kohta raportit

Rikki läinud lift on kliinikumi peahoone F-korpuses, mis asub Maarjamõisa haigla peahoone seni uuendamata osas. Kliinikumi äriarendus- ja haldusjuht Johann Sulling selgitas, et teadmata põhjustel tegi neljapäeva õhtul lift äkkpidurduse ning seiskus. Sulling rõhutas, et tegemist ei olnud lifti kukkumisega.