Joanna Hoffmann: lehepuhurite ülemvõim – palju müra, halb tervisele

Olen elanud Tartus üle seitsme aasta ning uhkusega kuulutanud, et Tartu on erakordselt inimesesõbralik roheline linn. Siin on hea töötada, peret luua ja niisama aega veeta, sest keskkond on palju õdusam kui näiteks minu sünnilinnas Tallinnas. Viimasel ajal ei leia ma end aga Tartu avalikust ruumist rõõmsal meelel mõtlemas. Sügisel vallutasid lehepuhurid linna ja tundub, et müramasinad on siin, et jääda tartlasi ahistama ka talveks.