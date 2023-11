Tapmises kahtlustatav 17-aastane nooruk oli teo toime panemise ajal kaine

Pärast neljapäeva õhtul Jõgeval aset leidnud juhtumit, kus noahoobi tagajärjel suri 21-aastane noormees, levisid kahtlused, et juhtumiga seotud tegelased võisid olla joobes. Praeguseks on selge, et tapmises kahtlustatav 17-aastane nooruk oli kaine.