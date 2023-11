Täna kell 10.58 sai häirekeskus teate, et Põltsamaa vallas Altnurga külas on juhtunud liiklusõnnetus, kui üks veok sõitis tagant otse teisele, tema ees liikunud veokile. Kokkupõrke vältimiseks sõitis avariipaigal teelt välja kraavi ka üks sõiduauto. Esialgse info kohaselt inimesed viga ei saanud. Küll on avarii tõttu sündmuskohal üks sõidusuund suletud.