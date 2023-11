Suusatajate rõõmuks tuleb lund nii taevast kui ka kahuritest muudkui juurde

Tartus sadas eelmise nädala lõpus maha korralik lumevaip ning terve see nädal on oodata külmakraade. Korralik talveilm on suusasõbrad välja meelitanud ning eile õhtupoolikul võis Tähtvere spordipargis külmast tuulest hoolimata näha mitmeid suusatajaid.