RMK raieplaanid Tähtvere metsas teenisid kõva kriitikat

«Linna fookus on eelkõige sellel, et puhkefunktsioon kui juhtfunktsioon oleks enam rõhutatud,» sõnas Ranniku. «Sellele on ka ettepanekutes tähelepanu juhitud, et see lõhnab väga metsamajanduskava järgi, aga seda juhtfunktsioonikohast kirjeldust on vähe. Väga lühidalt öeldes on linna mure uuendusraiete mahud – kas need on adekvaatselt näidatud ja kas on kinni peetud printsiibist, et kümne aasta jooksul võib kogu alal teha uuendusraieid kuni neli protsenti puhkemetsade pindalast.»