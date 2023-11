Tartu jõulukuuse toomine võib häirida tavapärast liiklust

Kuuse läbimõõt kõige laiemast kohast on ligi 10 meetrit, puud on võimalik kokku tõmmata seitsme meetri peale, siiski tuli selle toomine kooskõlastada transpordiametiga.

Tartu linna haljastuse peaspetsialisti Inga Kiudorfi sõnul oli üks mõte tuua kuusk kohale öösel, et see võimalikult vähe liiklust takistaks.

Transpordiamet lubas siiski tuua kuuse päevasel ajal. Kiudorfi sõnul tähendab see seda, et kõik vastu tulevad autod peavad jääma hetkeks seisma, et kuuske vedav auto läbi mahuks.