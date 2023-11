Nõo Lihatööstus investeerib tootmise laiendamisse ligi 1,5 miljonit

«Näeme, et sinkide turul on suur turu ümberjagamise aeg ja tugevad ettevõtted väljuvad kriisist veelgi edukamana,» ütles Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova. «Me mitte ainult ei mõtle toidusektoris valitsevast kriisist tugevamana väljumise peale, vaid investeerime märkimisväärselt protsesside automatiseerimisse ja keskkonnahoidu.»

Lihasektori toodangu mahuindeks on samal ajal endiselt miinuses – viimases kvartalis lausa 12,9 protsenti. «Toiduainetööstus jääb 2023. aastal tervikuna 2020. aasta tasemele. Tarbijate kindlustunne on madal ning jaemüügimahud püsivad 2021. aasta tasemel,» kommenteeris Loova.

«Lihatootjad on valiku ees, kas tegeleda madalamast tootmismahust tingitud efektiivsuse ja tööjõu väljakutsetega või säilitada madalama marginaaliga tootmis- ja turumaht. Sisemajanduse nõudluse langus sunnib tootjaid vaatama välisturgude poole.»

Loova märkis ka, et tooraineturg püsib ebaselge. „Sealihahinna teatav langus ning pühade ettevalmistused vähendavad tooraine kättesaadavust. Sealihahind on samas endiselt 60 protsenti kõrgemal 2022. aasta veebruari hinnatasemest.“

Nõo Lihatööstus on kõige suurem ja uuendusmeelsem kodumaisel kapitalil põhinev lihatööstus. Ettevõte annab tööd üle 200 töötajale, millega on Lõuna-Eestis olulisemaid tööandjaid ning kohalikku ühiskonnaellu panustajaid. Nõo on pälvinud EAS-i, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud Eesti parimate ettevõtete konkursil aasta pereettevõtte tiitli.