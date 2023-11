Pildid ⟩ Tähtvere spordipargis huugavad lumekahurid täiel võimsusel

Praegu on kunstlume tootmiseks ideaalsed tingimused, sõnas Tähtvere spordipargi rajameister Jaanus Robi. «Praegu läheb meil imeliselt, jätkame lume tootmist täie hooga ööpäev läbi ilmselt terve järgmise nädala vältel,» lisas ta.

Et ka looduslikku lund on paari viimase päeva jooksul piisavalt alla sadanud, jätkub seda juba kõigile radadele. Klassikajälg on sisse pressitud praegu siiski vaid suusaovaalile. Kunstlund on tarvis nii palju, et see kataks kolme kilomeetrijagu suusaradu.

Jaanus Robi selgitas, et piisava lumekoguse valmimine sõltub ennekõike külmakraadidest. Kui temperatuur kerkib viiest külmakraadist kõrgemale, ei ole mõtet enam kunstlund juurde toota. «Miinus viis kraadi on selline kriitiline piir, mil kunstlume kvaliteet hakkab langema. Kui on soojem, jääb lumi ka vesisem,» märkis ta.

Suusatajaid ja kelgutajaid on Tähtvere spordipargis käinud sel nädalavahetusel iga päev hommikust õhtuni. «Ainult hea meel näha, et rahvas on suusad-kelgud üles leidnud,» lisas Robi.

Ilmateenistuse lumekaart näitab, et Tartus ja Tartu ümbruses on ligi 17-sentimeetrine lumekiht. Kõige enam on lund Haanjas Tuulemäe kandis, kus lumikatte paksuseks on mõõdetud 24 sentimeetrit. Palju ei jää alla ka Otepää piirkond, kus lunad on maas 23 sentimeetrit.