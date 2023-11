Kriminaalmenetluse eesmärk on koguda kokku kõik tõendid, mis aitavad vastata küsimusele, mis täpselt sel traagilisel õhtul Jõgeva linnas juhtus, sõnas Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Toomas Koitmäe.

Politsei pidas 17-aastase kahtlustatava juhtumi järel kuni 48-tunniks kinni ja teostas selle aja jooksul arvukalt esmaseid menetlustoiminguid. Prokurör Toomas Koitmäe selgitas, et esialgsed uurimise käigus kogutud tõendid viitavad sellele, et surmavad vigastused võidi tekitada kahtlustatava vastu suunatud ründe tõrjumiseks. «See on üks versioon, mida teiste uurimisversioonide kõrval jätkuvalt kontrollime,» sõnas Koitmäe.