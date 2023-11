Galerii ⟩ Rektor Toomas Asser andis üle Tartu Ülikooli teenetemärgid

Rektor Toomas Asser ütles teenetemärke üle andes, et tänavune nimekiri on ülikooli püsimise ja arenemise nägu. «Just praegu on sobiv vaheetapp, et kummardada sügavalt nende inimeste ees, kes on oma tööga viinud Eesti ühiskonda ja riigijuhtimisse mõistmise meie kodumaise teaduse ja kõrghariduse tähtsusest: sellest, et need demokraatliku riigi püsimise eelduseks olevad valdkonnad ei vaja mitte ainult sõnalist toetust, vaid ka kindlust, et kvaliteedi hoidmiseks ja arenguks on tagatud vajalik rahaline ressurss,» rääkis Asser. Ta lisas, et tunnustust väärivaid inimesi on ülikoolis ja ülikooli koostööpartnerite seas palju rohkem ning sageli on suured saavutused meeskonnamängu tulemus.