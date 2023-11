Tammeka naiskond pani edukale hooajale punkti, peatreener aga ametiajale

«Kui ma viis aastat tagasi peatreeneriks sain, oligi mul mõte, et viie aasta jooksul võiks medalid võita, ja et see saigi teoks, leidsin, et on aeg edasi liikuda,» sõnas Sirje Kapper. Medalid kindlustas Tammeka naiskond juba mõne nädala eest, kaks vooru tagasi. Kaela saadakse need 10. novembril aastalõpu galal.