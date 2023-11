Tartu linnapea Urmas Klaas tänas täna ​Atlantise majas olevas kohvikus promenaadi ehitusele kaasa aidanud töömehi ja -naisi ning rääkis, miks ehitati promenaad just sellisena, nagu see on.

«Emajõgi on põhjus, miks just siia kunagi linn rajati, ja hea meel on näha, et elu on nüüd taas jõe kallastele lähemale tulnud,» sõnas linnapea.