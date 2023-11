Tartu linnavalitsus teatas, et Riia tänavale jäävad sõidurajad avatuks kõigile sõidukitele, ent nüüd on kohalikud sotsiaaldemokraadid pahased, sest nemad soovisid ühistranspordile eraldi sõidurada. Sotsid leiavad, et koalitsioonipartnerid langetasid otsuse tagaselja ega arutanud asja põhjalikumalt läbi.