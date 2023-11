Nädalalõpul läks põnevuslahingutes võistlustulle mitu esindusvõistkonda

Siis läks kell 15 võitu püüdma jäähokivõistkond Tartu Välk 494, kes võõrustas Lõunakeskuse jääl HC Everesti. Kindla võidu noppiski kodumeeskond, kes alistas Everesti koguni 16:3, mis on jooksva hooaja liiga ühe mängu jooksul löödud väravate rekord.

Seejuures oli see esimene ametlik omavaheline kohtumine sellel hooajal, sest esimeses ringis teenis Välk 5:0 võidu automaatselt, nimelt puudusid vastasvõistkonnal nimedega mängusärgid ja nii saadi võit.

Mõneti oli see mäng märgiline sellegipoolest, et see jäi Sirje Kapperile viimaseks kohtumiseks Tammeka peatreenerina. Ta lahkub ametist omal soovil selle aasta lõpus, olnud naiskonna eesotsas viis hooaega. Neist edukaimaks jääbki lõppev aasta, kui esimest korda klubi ajaloos teenis Tammeka naiskond meistriliigas medalid.