Rahvahääletusel valiti parimaks südamega tehtud euroteoks Tartu ülikooli kliinikumi lastehaigla

Žüriisse kuulunud rahandusminister Mart Võrklaev sõnas, et eurotoetustel on Eesti ühiskonnale ja majandusele suur mõju ning tõi positiivsena välja, et lõppeva perioodi rahastusega sai arendada muu hulgas riigigümnaasiumite võrgustikku, juurde ehitada muuseume, ent luua ka üle 50 tasemel tervisekeskuse. «Heaks näiteks on võiduprojekt Tartu ülikooli kliinikumi lastehaigla, tänu millele on sealsetel patsientidel veelgi paremad ja kaasaegsemad tingimused haigla- ja päevaravi saamiseks,» ütles minister.