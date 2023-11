Tartu abilinnapea: linnaeelarvet koostades tuli leida hulk kokkuhoiukohti

2024. aasta eelarve maht on 305 miljonit eurot, mis on peagi lõppeva aasta täpsustatud eelarvega võrreldes pea 7 miljonit eurot enam. See näib esmapilgul hea uudis, kuid arvestada tuleb, et vahepeal on kasvanud hinnad ja riigi poolt on juurde tulnud hulk uusi ülesandeid. Seetõttu oleme eelarvet koostades pidanud leidma hoopis palju kokkuhoiukohti.