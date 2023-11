Detsembris selgub, millised on Eestimaa 12 kõige kehvemat teed

Kus asuvad Eesti kõige hullemad külateed, porisemad teekatted, teravamad augud või jubedad kühmud? Kus on inimesed sunnitud tööl käimiseks laveerima suurte kivide või kraavide vahel? Eesti külaliikumine Kodukant on välja kuulutanud suure üleriigilise fotokonkursi, et need hädised teejupid üksteisega võistlema panna.